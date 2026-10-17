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    В московской квартире возник пожар из-за загоревшегося самоката

    Фото: РИА «Новости»

    Самокат стал причиной пожара на кухне пятиэтажного дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

    ЧП произошло по адресу Стрельбищенский переулок, 13.

    «Взорвался самокат на кухне, заряжался», — рассказал собеседник 360.ru.

    По его словам, площадь пожара составила 10 квадратных метров, спасатели ликвидировали возгорание. Хозяин трехкомнатной квартиры, где произошло ЧП, покинул ее до приезда пожарных.

    Ранее пожар разгорелся в металлическом ангаре, расположенном в одной из промзон Подольска. Огонь вспыхнул, когда в строении заправляли газом бытовые баллоны. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров. В результате ЧП погиб человек, еще трое пострадали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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