В московской квартире возник пожар из-за загоревшегося самоката
Самокат стал причиной пожара на кухне пятиэтажного дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло по адресу Стрельбищенский переулок, 13.
«Взорвался самокат на кухне, заряжался», — рассказал собеседник 360.ru.
По его словам, площадь пожара составила 10 квадратных метров, спасатели ликвидировали возгорание. Хозяин трехкомнатной квартиры, где произошло ЧП, покинул ее до приезда пожарных.
Ранее пожар разгорелся в металлическом ангаре, расположенном в одной из промзон Подольска. Огонь вспыхнул, когда в строении заправляли газом бытовые баллоны. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров. В результате ЧП погиб человек, еще трое пострадали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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