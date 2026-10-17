В московской квартире возник пожар из-за загоревшегося самоката

Самокат стал причиной пожара на кухне пятиэтажного дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло по адресу Стрельбищенский переулок, 13.

«Взорвался самокат на кухне, заряжался», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, площадь пожара составила 10 квадратных метров, спасатели ликвидировали возгорание. Хозяин трехкомнатной квартиры, где произошло ЧП, покинул ее до приезда пожарных.

Ранее пожар разгорелся в металлическом ангаре, расположенном в одной из промзон Подольска. Огонь вспыхнул, когда в строении заправляли газом бытовые баллоны. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров. В результате ЧП погиб человек, еще трое пострадали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.