360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Вулкан Майон на Филиппинах выбросил трехкилометровый столб пепла

    Вулкан Майон, одна из главных туристических достопримечательностей Филиппин, выбросил трехкилометровый столб пепла. Об этом сообщил местный институт вулканологии и сейсмологии.

    «Сегодня на вулкане Майон произошло умеренно мощное извержение, в результате которого столб пепла поднялся на высоту трех тысяч метров над кратером на вершине», — отметили в сообщении.

    По мнению сейсмологов, в ближайшее время могут возникнуть пирокластические и лавовые потоки, камнепады и другие опасные явления. Ученые порекомендовали эвакуировать людей из шестикилометровой зоны вокруг проснувшейся горы.

    Они добавили, что пепел, вероятнее всего, выпадет на южном склоне.

    Ранее в Японии проснулся вулкан Сакурадзима. Столб дыма над ним поднялся более чем на километр

    Читайте также

    На Дальнем Востоке появился новый национальный парк «Вулканы Камчатки»

    Извержение вулкана в США назвали угрозой для безопасности всей планеты

    Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря

    Канал в «Максе» Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

    На Дальнем Востоке появился новый национальный парк «Вулканы Камчатки»

    Извержение вулкана в США назвали угрозой для безопасности всей планеты

    Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря

    Канал в «Максе» Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»