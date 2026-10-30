Вулкан Майон на Филиппинах выбросил трехкилометровый столб пепла

Вулкан Майон, одна из главных туристических достопримечательностей Филиппин, выбросил трехкилометровый столб пепла. Об этом сообщил местный институт вулканологии и сейсмологии .

«Сегодня на вулкане Майон произошло умеренно мощное извержение, в результате которого столб пепла поднялся на высоту трех тысяч метров над кратером на вершине», — отметили в сообщении.

По мнению сейсмологов, в ближайшее время могут возникнуть пирокластические и лавовые потоки, камнепады и другие опасные явления. Ученые порекомендовали эвакуировать людей из шестикилометровой зоны вокруг проснувшейся горы.

Они добавили, что пепел, вероятнее всего, выпадет на южном склоне.

Ранее в Японии проснулся вулкан Сакурадзима. Столб дыма над ним поднялся более чем на километр