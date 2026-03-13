Второго из трех пропавших в Звенигороде детей нашли мертвым

В Звенигороде обнаружили тело второго из трех пропавших в канун 8 Марта детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В Звенигороде обнаружено второе тело погибшего. Спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски», — утончили в ведомстве.

По данным подмосковного СК, погибшего обнаружили в семи километрах от места, где дети провалились под лед. Для установления причин смерти ребенка назначат необходимые экспертизы.

Ранее водолазы нашли тело первого школьника. Поиски третьего ребенка продолжаются. Спасатели работают, несмотря на сложные условия: вскрытие Москвы-реки, движение льда, подводное течение и низкую температуру воды.

За время операции провели более 70 погружений, обследовали 16 тысяч квадратных метров дна. Установили 12 постов наблюдения за ледовой обстановкой. В поисках задействовано около 150 человек и 50 единиц техники. С родственниками работают психологи МЧС.

Трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали 7 марта. Школьники собирались поздравить подругу с Международным женским днем. На месте встречи нашли их следы.