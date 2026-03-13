В Звенигороде установили 12 постов наблюдения для поисков утонувших детей

В Звенигороде спасатели установили 12 постов наблюдения за ледовой обстановкой из-за начавшегося половодья. Поиски трех детей, пропавших 7 марта, продолжаются круглосуточно, сообщили в пресс-службе МЧС.

За сутки водолазы провели 16 погружений и обследовали шесть тысяч квадратных метров дна. Всего с начала операции — 74 погружения и 16 тысяч квадратных метров. Лодками с боковым обзором прошли 730 тысяч квадратных метров (36 километров), пешими группами — 59 километров по берегам.

Днем специалисты ведут мониторинг с воздуха, ночью русло обследуют пять аэролодок с прожекторами. Беспилотники проверили 31 километр береговой линии.

Поиски осложнили вскрытие Москвы-реки, движение льда, подводное течение и низкая температура воды. Сейчас в исследовании территории задействовано около 150 человек и 50 единиц техники. С родственниками работают психологи МЧС.

Ранее тело одного из троих детей обнаружили при обследовании береговой зоны.