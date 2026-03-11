Спасатели нашли тело одного из трех пропавших в Звенигороде школьников

Одного из трех пропавших в конце прошлой недели в Звенигороде школьников нашли. Мальчик погиб, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве не уточнили, где и при каких обстоятельствах обнаружили тело ребенка.

В пресс-службе подмосковного СК заявили, что труп нашли в воде на расстоянии около 800 метров от места, где, предположительно, дети провалились под лед. В ведомстве подчеркнули, что причины смерти ребенка установят в ходе экспертизы.

В пресс-службе МЧС заявили, что продолжат искать второго мальчика и девочку. К работе подключили порядка 130 человек и 46 единиц техники, включая лодки с эхолотами и авиацию. В среду, 11 марта, на место прибыла дополнительная группировка аэромобильного отряда «Центроспас».

Оперативный штаб увеличил зону поисков, расширив работы на акваторию водоема и прилегающие участки. Минувшей ночью спасатели на лодках осмотрели дно реки и побережье протяженностью в 20 километров. Поиски осложнили начавшийся ледоход и низкая температура воды.

Представители поисковой группы «Лиза Алерт» заявили, что группы специалистов перешли на усиленный режим поисков и начали обследовать акваторию реки при помощи эхолотов с боковым видением.

«В целях безопасности и сохранения оперативной обстановки на место проведения работ допускаются только аттестованные и подготовленные поисковики. Привлечение добровольцев без специальной подготовки и экипировки исключено», — заявили представители организации в комментарии РИА «Новости».

Компания из двух мальчиков 12 лет и 13-летней девочки пропала в Звенигороде днем, 7 марта. По словам очевидцев, детей видели в районе Москвы-реки.

В ходе поисковой операции специалисты обнаружили снуд одного из школьников, а также следы ног и отпечатки ладоней около полыньи.