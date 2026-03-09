У полыньи в Звенигороде нашли следы пропавших детей

Место в Звенигороде, где могли пропасть трое детей, предварительно установили. Об этом рассказал источник 360.ru

На льду недалеко от берега реки нашли детские следы, которые вели к полынье. Источник также сообщил, что у самого ее края заметили отпечатки, похожие на следы детских ладоней.

Участники спасательной операции предположили, что лед в этом месте не выдержал, а дети не смогли выбраться из воды из-за сильного течения. Поиски не останавливают ни на минуту, однако надежда найти детей живыми почти исчезла.

Ранее спасатели и водолазы продолжили поисковые работы в районе улицы Солнечной, 14. Специалисты обследовали реку, бурили лунки и проверяли дно метр за метром. Работу осложнила шуга подо льдом. К поискам также подключили дополнительные группы с эхолотами. К середине дня водолазы обследовали около восьми километров дна и начали проверять точки, которые показало оборудование.