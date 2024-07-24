Источник 360.ru: у владельца подорванного в Москве авто не было соседей-врагов

У семейной пары, которую подорвали в иномарке на севере Москвы, не было врагов. Об этом 360.ru рассказала соседка пострадавших супругов.

«Семья военных, очень хорошая. У них четверо детей, все довольно коммуникабельные. Очень доброжелательные люди. Ничего плохого вообще не могу сказать. Как это вообще случается — непонятно. Очень страшно…» — призналась она.

Женщина рассказала, что сам момент взрыва не видела, только слышала сильный грохот. После в чате дома написали, что подорвали машину жильцов. По словам собеседницы 360.ru, все соседи друг друга хорошо знают, общаются.

«Мы здесь все дружно живем. В доме, ну абсолютно точно, нет никого ни у кого недоброжелателей», — подчеркнула она.

Ранее полиция подтвердила, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, взрыв иномарки — покушение на убийство ее владельца из-за профессиональной деятельности.

«У него (пострадавшего военного - прим. ред.) не было никаких врагов», — уверена соседка.

Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором видно, как неизвестный что-то подложил под днище машины в районе сиденья водителя, а затем скрылся. Сам момент взрыва внедорожника засняли камеры. В результате происшествия мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица. Следователи установили личность подозреваемого в подрыве.