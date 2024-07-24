Полиция озвучила предварительную версию взрыва иномарки на севере Москвы

МВД: в автомобиле на севере Москвы сдетонировал неустановленный предмет

Фото: Телеканал «360»

В припаркованном на севере Москвы автомобиле сдетонировал неустановленный предмет. Полиция начала расследование, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле», — заявила она.

Двоих пострадавших увезли в больницу. Волк сообщила, что полицейские начали проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По ее словам, они установят обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

Взрыв произошел на Синявинской улице в Toyota Land Cruiser Prado. Повреждение получили еще две машины. Пострадавшего мужчину госпитализировали с травматической ампутацией стоп. 360.ru показал видео с места происшествия.

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