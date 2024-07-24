Украина открестилась от причастности к подрыву иномарки на севере Москвы

Украинские спецслужбы не причастны к подрыву внедорожника с людьми в жилом дворе на севере Москвы. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналисту Александру Плющеву*.

«Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому», — сказал Подоляк.

Однако по одной из версий, взрыв иномарки — покушение на убийство ее владельца. Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором видно, как неизвестный что-то подложил под днище машины в районе сиденья водителя, а затем скрылся. Момент взрыва внедорожника также засняли камеры.

Пострадали двое: муж и жена. Мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица. Предположительно, автомобиль принадлежал военному. В МВД подтвердили, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет.

Профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов рассказал, что злоумышленники могли подорвать авто как радиоуправляемым устройством, так и специальным механизмом, срабатывающим на запуск двигателя или открытие двери.

* Признан Минюстом иноагентом.