СК установил личность подрывника авто на севере Москвы

Следователи установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи начали осматривать машину, на которой подозреваемый приехал к месту взрыва.

Внедорожник Toyota Land Cruiser на Синявинской улице взорвался 24 июля. В момент взрыва в машине находились два человека. Водителю оторвало стопы, женщина не пострадала.

По данным Telegram-канала «112», неизвестный заложил взрывчатку под водительское сиденье. Тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял порядка 500 граммов. В RT сообщили, что машина принадлежала военнослужащему.

Ранее профессор криминалистики Анатолий Кустов допустил, что внедорожник могли подорвать удаленно, с помощью сигнала телефона или другого устройства. В таком случае преступник находился неподалеку от места взрыва, чтобы наблюдать за происходящим.