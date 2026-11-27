Врач во Владивостоке спас пациентку, случайно проглотившую четырехсантиметровую кость во время ужина. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В сообщении отметили, что 37-летняя местная жительница обратилась за помощью в отделение Владивостокской клинической больницы № 4. Она пожаловалась на затрудненную речь, ощущение кома в горле и стесненное дыхание.

«За ужином она торопилась, быстро ела борщ и не заметила, как проглотила что-то инородное. После осмотра ее направили на КТ: оказалось, кость около четырех сантиметров застряла в области аортальное сужения и вызвала спазм», — заявили в ведомстве.

В итоге врач-эндоскопист с помощью эндоскопической петли зацепил кость и вытащил ее через эндоскоп. Вмешательство завершилось благополучно, пищевод не травмировался.

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