Хирурги Наро-Фоминской больницы в Селятине спасли пациентку с двумя крупными доброкачественными опухолями правой почки. Женщину экстренно госпитализировали с сильными болями в животе и пояснице, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В ходе обследования заведующий отделением функциональной диагностики Максим Потапов обнаружил у пациентки две ангиомиолипомы размером 20 и 10 сантиметров. Новообразования сдавливали соседние органы, а возникшее кровотечение привело к формированию обширной гематомы и создало угрозу жизни женщины.

Хирургическая бригада под руководством заведующего отделением Вячеслава Коротеева незамедлительно приступила к операции. Из-за масштабов поражения и развившихся осложнений медикам пришлось удалить почку вместе с новообразованиями. Вмешательство позволило остановить кровотечение и стабилизировать состояние пациентки. После восстановительного лечения ее выписали домой.

До госпитализации женщина не подозревала о наличии опухолей, поскольку заболевание протекало бессимптомно, а профилактические обследования она не проходила.

Врачи напоминают, что ангиомиолипомы могут длительное время не проявлять себя, несмотря на увеличение размеров. Выявить такие новообразования позволяет ультразвуковое исследование. Своевременная диагностика помогает снизить риск тяжелых осложнений и необходимости радикального хирургического вмешательства.