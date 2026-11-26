Фото: Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) / Медиасток.рф

Мужчину с тяжелой инфекцией мягких тканей доставили в Красногорскую клиническую больницу после травмы на рыбалке. Несколькими днями ранее он зацепил тыльную сторону ладони рыболовным крючком, промыл рану водой и приложил подорожник. Позже появились отек и боль в кисти и предплечье, кожа посинела, поднялась температура, а из раны стал выделяться гной.

Обследование выявило гнилостно-некротическую флегмону — опасную инфекцию, которая сопровождается отмиранием тканей. На рентгене врачи обнаружили скопление газа в мягких тканях, что указывало на анаэробную инфекцию. Без своевременного лечения такое состояние может привести к летальному исходу.

Хирурги экстренно вскрыли и дренировали очаг воспаления, удалили около 40 миллилитров гноя и пораженные участки тканей. Позже пациенту провели еще две операции по удалению омертвевших тканей. Также ему назначили антибактериальную и инфузионную терапию.

Лечение позволило остановить инфекцию. На шестые сутки температура нормализовалась, рана очистилась. При этом двигательная функция кисти и чувствительность полностью сохранились. В дальнейшем пациенту предстоит пересадка кожи.

Заведующий вторым хирургическим отделением больницы Дмитрий Жилкин отметил, что даже небольшая царапина или укол острым предметом могут стать причиной опасного заражения. При нарастающем отеке, покраснении с синюшным оттенком, пульсирующей боли, повышении температуры или неприятном запахе из раны необходимо срочно обратиться к врачу.

Медики также предупреждают: подорожник и другие растения не заменяют профессиональную обработку раны и лечение антибиотиками. При глубоких и колотых повреждениях следует обратиться за медицинской помощью.