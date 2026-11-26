В Долгопрудненскую клиническую больницу экстренно доставили 72-летнего мужчину с подозрением на внутреннее кровотечение. Обследование выявило разрыв аневризмы брюшной аорты и забрюшинную гематому. Объем скопившейся крови достигал двух литров.

Аневризма — это патологическое расширение участка аорты, которое может долго не проявляться симптомами. При разрыве стенки сосуда возникает массивное внутреннее кровотечение, угрожающее жизни пациента.

Мужчину сразу направили в операционную. За 4,5 часа бригада сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов и операционных медсестер заменила поврежденный участок артерии синтетическим протезом и восполнила потерю крови.

«Тем самым остановили массивное кровотечение», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии больницы Алексей Варин.

После операции пациент провел двое суток в реанимации. Сейчас его состояние улучшается, восстановление проходит без осложнений. Врачи готовят мужчину к выписке, после которой он продолжит наблюдение амбулаторно.