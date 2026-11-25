Врач из Магнитогорска спасла пострадавшего в ДТП во время отпуска в Китае, в городе Санья на острове Хайнань. Подробности случившегося она раскрыла в беседе с 360.ru.

«Возвращалась в отель после насыщенного экскурсионного дня. <… > Вдруг услышала скрежет колес и удар. Все произошло буквально на моих глазах: местная девушка за рулем легкового автомобиля сбила мужчину на мопеде», — рассказала россиянка.

Врач сразу побежала на помощь к пострадавшему. При осмотре в области голеностопного сустава определялись костные отломки — закрытый перелом.

Чтобы отломки не повредили мягкие ткани, она смастерила импровизированную шину из обуви и одежды пострадавшего, дала умыться и через переводчик объяснила, что до приезда скорой вставать на ногу нельзя.

Она отметила, что в сложившейся ситуации счет шел на минуты. Важно было быстро сориентироваться и обойтись тем, что оказалось под рукой.