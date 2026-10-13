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    Специалисты выяснят причину загорания автобуса на западе Москвы

    Дептранс: загоревшийся на западе столицы автобус работал на горючем

    Маршрут 329, на котором произошло загорание на западе столицы, не обслуживают электробусы. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

    По информации департамента, автобус НефАЗ-5299 2021 года выпуска произвели на заводе ПАО «КАМАЗ». Он проходил регулярное техобслуживание и государственный техосмотр.

    «В причинах инцидента поручено разобраться представителям коммерческого перевозчика ООО „Стартранс“ и производителю транспортного средства», — отметили в Депрансе.

    Автобус загорелся на Веерной улице близ дома 1 корпуса 2 около 11:50. Водитель оперативно высадил пассажиров и вызвал экстренные службы. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

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