Возгорание возникло на НПЗ в Капотне

Возгорание произошло на НПЗ в Капотне, объявлен второй уровень сложности

Утром в субботу на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

В результате возгоранию присвоили второй уровень сложности. На место уже приехали пожарные подразделения. Очевидцы сообщили, что слышали звуки, похожие на сильный взрыв.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 158 беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов страны.