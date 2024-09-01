Возгорание возникло на НПЗ в Капотне

Возгорание произошло на НПЗ в Капотне, объявлен второй уровень сложности

Фото: РИА «Новости»

Утром в субботу на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщили  в экстренных службах.

В результате возгоранию присвоили второй уровень сложности. На место уже приехали пожарные подразделения. Очевидцы сообщили, что слышали звуки, похожие на сильный взрыв.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 158 беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов страны.

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