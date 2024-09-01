Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 дронов, над территорией Брянской области 34, над территорией Белгородской области — 14, над территорией Воронежской области — 28.

Также восемь — над территорией Рязанской области, семь — над Московской областью, два — над Москвой, пять — над территорией Калужской области, три — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Липецкой области, по два БпЛА над территориями Смоленской и Тамбовской областей, по одному над территориями Тверской, Орловской и Ивановской областей.