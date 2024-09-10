Воробьев рассказал о состоянии пострадавших после атаки дронов в Подмосковье

Воробьев заявил о восьми пострадавших при атаке дронов в Подмосковье

Общее число пострадавших в Московской области после атаки беспилотников составило восемь человек, из которых шесть находятся в лечебных учреждениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев после посещения Раменской больницы, куда доставили получивших серьезные травмы местных жителей.

Глава региона подчеркнул, что в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой и гематомами к врачам попал 25-летний Николай.

«Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что второй мужчина приехал в Раменский городской округ на заработки. Он оказался в эпицентре удара.

«Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга. Еще двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой», — добавил глава Московской области.

Воробьев подчеркнул, что еще четырех человек доставили в больницу Жуковского. Двое мужчин в возрасте 65 лет и 33 года отравились дымом и продуктами горения. Также к врачам попали две пострадавшие женщины: 52-летняя жительница получила перелом стопы, пострадавшая в возрасте 31 года отравилась продуктами горения.

Губернатор Московской области подчеркнул, что угрозы для жизней пострадавших нет. Он поблагодарил врачей и спасателей за оперативную работу.

Беспилотники атаковали Московскую область в ночь на вторник, 10 сентября. Два летательных аппарата ударили по жилым домам на Спортивном проезде и Высоковольтной улице в Раменском городском округе. От полученных ран на месте скончалась 46-летняя жительница. Изначально сообщалось о ранении трех человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

Взрывы ударивших в дома беспилотников повредили 54 квартиры в доме на Спортивном проезде и подожгли балконы на Высоковольтной улице, но в помещения пламя не перешло.

Воробьев распорядился эвакуировать жителей пострадавших и соседних домов для обеспечения безопасности. Глава региона заявил, что жители поврежденных квартир получат компенсации, а ремонт и восстановление домов проведут за счет региона.