Сегодня 09:07 Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников на жилые дома в Раменском Воробьев: в доме на Спортивном проезде в Раменском пострадали 54 квартиры 0 0 0 Фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Спецоперация

Беспилотники

Андрей Воробьев

В первом подъезде дома на Спортивном проезде в Раменском из-за атаки БПЛА повреждения получили 54 квартиры. Все восстановительные работы власти Подмосковья возьмут на себя. Также жителям выплатят компенсации за поврежденное имущество, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В здании на Спортивном проезде, по информации главы региона, повредило обшивку, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.

«На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать», — пояснил Воробьев.

С учетом этого было принято решение эвакуировать жителей пяти соседних домов. «У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше», — заключил губернатор.