Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников на жилые дома в Раменском

В первом подъезде дома на Спортивном проезде в Раменском из-за атаки БПЛА повреждения получили 54 квартиры. Все восстановительные работы власти Подмосковья возьмут на себя. Также жителям выплатят компенсации за поврежденное имущество, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В здании на Спортивном проезде, по информации главы региона, повредило обшивку, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.
«На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать», — пояснил Воробьев.
С учетом этого было принято решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.
«У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше», — заключил губернатор.
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