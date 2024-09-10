Названо число тяжело раненных при атаке дронов в Раменском

Воробьев заявил о двух тяжело пострадавших жителях Раменского после атаки дронов

После ночного удара беспилотниками по Раменскому городскому округу пострадали два человека. Оба они находятся в тяжелом состоянии. Об этом в ходе общения с жителями поврежденных домов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Видео со встречи появилось в его Telegram-канале .

Глава Подмосковья уточнил, что всего из дома на Спортивном проезде в больницу забрали трех жильцов.

«Погибла женщина 1978 года рождения. Два человека находятся в тяжелом состоянии», — заявил Воробьев.

Губернатор пообещал, что навестит пострадавших в больнице, а также дал гарантии, что спасатели заберут кошек в одной из оставшихся квартир.

Атаковавшие жилые дома в Раменском беспилотники ударили по домам на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. В первом здании повреждены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы в 54 квартирах. Во втором — удар дрона привел к возгоранию балконов, но в квартиры пламя не перекинулось.

Для обеспечения безопасности жителей соседних домов эвакуировали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все владельцы пострадавших квартир в Раменском получат компенсации. Расходы на ремонт и восстановление жилья власти взяли на себя.