Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

Губернатор Шапша: в Калужской области упал вертолет Ми-28

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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