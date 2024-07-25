В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области
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