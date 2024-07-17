Крушение самолета SSJ в районе Коломны связали с человеческим фактором

РИА «Новости»: крушение SSJ в районе Коломны указывает на человеческий фактор

Фото: РИА «Новости»

Детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в районе Коломны указывают на человеческий фактор. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в авиаотрасли.

«На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор — есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом», — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что окончательное слово должны сказать компетентные органы. Superjet 100 потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Известно о двух погибших пилотах и бортпроводнике. Их экспертиза ДНК может длиться не меньше месяца.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, самолет не совершал облет после проведенного ремонта. Его должны были провести по регламенту после глубокого технического обслуживания на предприятии.

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