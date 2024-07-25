Минобороны подтвердило крушение вертолета в Калужской области
Минобороны: Ми-28 потерпел крушение в Калужской области, экипаж погиб
Вертолет Ми-28 разбился во время планового полета в Калужской области. Он рухнул в безлюдной местности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.
«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — сообщила пресс-служба.
По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности. Члены экипажа, заявили в Минобороны, погибли. К месту происшествия выехала комиссия ВКС.
Первым о крушении Ми-28 объявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он сообщил, что вертолет упал в Жиздринском районе. На месте происшествия работали спасатели и опергруппа.