Минобороны подтвердило крушение вертолета в Калужской области

Минобороны: Ми-28 потерпел крушение в Калужской области, экипаж погиб

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вертолет Ми-28 разбился во время планового полета в Калужской области. Он рухнул в безлюдной местности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — сообщила пресс-служба.

По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности. Члены экипажа, заявили в Минобороны, погибли. К месту происшествия выехала комиссия ВКС.

Первым о крушении Ми-28 объявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он сообщил, что вертолет упал в Жиздринском районе. На месте происшествия работали спасатели и опергруппа.

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