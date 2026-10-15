Во время протестов в Албании пострадали более 50 полицейских

Во время митингов в Албании задержали 65 протестующих. В ходе беспорядков пострадал 51 полицейский, сообщило издание Albania Daily News .

Задержанных подозревают в причастности к нападению на правоохранителей и учреждения. По словам сотрудников полиции, митингующие в масках бросали в силовиков камни, твердые предметы и коктейли Молотова.

Протесты начались со студенческой акции. Учащиеся выразили недовольство в связи с дорогим образованием, плохими условиями обучения и безработицей.

Ранее волна забастовок захлестнула Францию. В массовых протестах участвуют школьники, студенты, преподаватели и профсоюзы. Силовики задержали почти восемь тысяч человек, большинство из которых не достигли совершеннолетия.

По словам премьер-министра республики Себастьяна Лекорню, с начала акций пострадали 937 полицейских и жандармов. Травмы и ранения также получили 149 сотрудников системы образования и 248 учащихся.