Во Владикавказе закончили разбор завалов на месте взрыва склада с пиротехникой

Спасатели завершили разбор завалов после взрыва на подпольном складе пиротехники в центре Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Мощный взрыв прогремел днем 10 апреля. Местные жители делились, что сначала приняли звук за прилет беспилотника, теракт или перестрелку, а затем увидели густой дым.

Сразу после ЧП на место прибыли экстренные службы. Спасатели боролись с огнем на площади в 750 квадратных метров. До вечера разбирали завалы, но приостановили работы из-за риска обрушения здания. С семи утра следующего дня разбор возобновили.

В результате детонации погибли два человека. Еще 15, включая детей, получили ранения.

По последним данным, взрыв повредил 25 частных домов и 30 автомобилей. На выплаты пострадавшим направят 8,5 миллиона рублей.

Подозреваемых в организации незаконного производства задержали. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек.