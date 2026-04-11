На выплаты пострадавшим при ЧП во Владикавказе направят 8,5 млн рублей

Предварительная сумма, которую направят на выплаты пострадавшим при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе, составила 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По последним данным, повреждения в результате ЧП получили 25 частных домов, в которых проживают 74 человека. Больше всего пострадали пять домовладений, где прописаны 10 человек.

Взрыв повредил кровлю домов общей площадью больше тысячи квадратных метров, оконные и дверные блоки, а также ворота и 30 автомобилей.

Местные власти организовали подачу заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека. Люди, утратившие имущество первой необходимости, получат 50 тысяч. Для членов семей погибших и пострадавших также предусмотрены компенсации.

«Владельцам наиболее пострадавших домов выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда главы администрации Владикавказа. Предварительная сумма, которую направят на выплаты, составляет 8,5 миллиона рублей», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники.