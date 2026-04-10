Дома трясло, звучали сирены. Главное о взрыве во Владикавказе 10 апреля
Житель Владикавказа: взрыв на складе был настолько мощным, что дом рядом трясло
Днем 10 апреля во Владикавказе прогремел мощный взрыв. ЧП с последующим возгоранием произошло на складе с пиротехникой. Погибли два человека, пострадали 15. Спасатели работали на месте до позднего вечера. Все, что известно о случившемся к этому часу — в материале 360.ru.
Звуки «перестрелки» и паника
Взрыв в центре города прогремел около 12 часов дня. По словам местных жителей, он был настолько мощным, что расположенные поблизости дома затрясло, а у находившихся внутри людей заложило уши.
«Было очень страшно. Первая мысль — беспилотники. Потом подумала, что теракт. Вскоре зазвучали сирены экстренных служб», — рассказала 360.ru свидетельница ЧП.
Вскоре выяснилось, что взрыв произошел в складских помещениях в Партизанском переулке. Там хранилась пиротехника, которая продолжала детонировать некоторое время. Поднимавшиеся в воздух клубы густого дыма виднелись из разных частей Владикавказа.
«Люди, которые живут рядом, слышали звуки, напоминающие перестрелку. Естественно, поначалу всех охватила паника. Но на самом деле это взрывались петарды», — пояснила в беседе с 360.ru еще одна местная жительница.
Реакция властей
Сразу после новостей о ЧП на связь в телеграм-канале вышел глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил, что на место происшествия прибыли не только экстренные службы, но и представители оперативных следственных органов, а также власти.
«На месте развернут оперативный штаб. В него вошли представители силовых структур, экстренных служб, правоохранительных органов, а также руководства республики и города», — написал он.
Специалисты МЧС сразу же приступили к тушению пожара, который охватил площадь в 750 квадратных метров. Площадь обрушения составила 800 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Помимо борьбы с огнем, спасатели вели разбор завалов.
Сколько человек погибло при взрыве во Владикавказе
К 14:34 по московскому времени из-под завалов достали тело первой жертвы — оказался мужчины 1985 года рождения. В 14:47 извлекли тело второго погибшего.
«Пятнадцать человек пострадали, двое погибли. Двое находятся в тяжелом состоянии, один — в очень тяжелом», — уточнил Сергей Меняйло.
По словам главы республики, среди раненых двое детей. Их состояние врачи оценили как стабильное.
«Мы рядом с каждым пострадавшим и их семьями. Врачи делают все возможное и невозможное. Держу ситуацию на постоянном контроле», — подчеркнул Меняйло.
Около 20:00 он сообщил, что оперштаб решил приостановить работы по разбору завалов из-за риска обрушения здания.
Главное для нас сейчас — безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов.
Меняйло добавил, что коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить светом близлежащие дома. Он пообещал, что работу не прекратят до тех пор, пока в каждом снова не загорится свет.
«В домах, расположенных рядом с местом ЧП, полностью восстановлены электроснабжение, водо- и теплоснабжение. <…> Сейчас продолжается уборка территории», — написал он позже, добавив, что утром специалисты вернутся.
Режим ЧС
После случившегося во Владикавказе ввели режим ЧС, заявил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов в телеграм-канале.
Он действует в границах улиц Интернациональной (от улицы Чапаева до улицы Кошевого), Маркова (от улицы Чапаева до улицы Кошевого) и переулка Партизанского (от улицы Интернациональной до улицы Маркова).
На месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС. <…> Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим.
Он добавил, что специальная комиссия даст оценку состоянию инфраструктуры для установления размера ущерба и объемов дальнейших работ по восстановлению.
После взрыва завели дело
Правоохранители завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух человек.
«В момент происшествия на территории склада находились работники. <…> Группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места ЧП, назначается комплекс экспертиз», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
К проверке также приступила прокуратура республики. На место выехал заместитель прокурора Северной Осетии Николай Клепов. Сотрудники надзорного органа установят точные обстоятельства и причины взрыва, а также тех, кто понесет ответственность за случившееся.