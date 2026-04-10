Разбор завалов во Владикавказе приостановили из-за угрозы обрушения

Разбор завалов на месте ЧП в Партизанском переулке во Владикавказе временно остановили из-за риска обрушения здания. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем телеграм-канале .

«Главное для нас сейчас — безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены», — написал Меняйло.

Территорию уже взяли под охрану, а утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов. Одновременно сотрудники коммунальных служб продолжили работу, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в близлежащие дома.

«Работы не прекращаются и будут вестись до тех пор, пока в каждом доме не появится электроэнергия», — отметил глава республики. Он также поблагодарил жителей за терпение.

Взрыв произошел на складе, где, по предварительной информации, производили нелегальную пиротехнику. После этого огонь охватил 750 квадратных метров. Погибли два человека, еще 15 пострадали. На территории Владикавказа ввели режим чрезвычайной ситуации.