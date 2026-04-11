Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники

Подозреваемых в незаконном производстве пиротехники, при взрыве которой погибли люди, задержали во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

Сейчас с ними проводят необходимые следственные действия. Все компоненты для создания пиротехники у подозреваемых изъяли.

«Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное строгое наказание», — написал Меняйло.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек. Во Владикавказе ввели режим ЧС.

Взрыв прогремел днем 10 апреля в центре города. Начался пожар, он распространился на площади в 750 квадратных метров. Спасатели не только тушили возгорание, но и разбирали завалы.

При взрыве погибли два человека, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших — трое детей.