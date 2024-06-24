Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась в Махачкале и Деобенте

Глава РД Меликов: шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, полицейские ликвидировали шестерых бандитов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, в республике и дальше будут проводиться оперативно-розыскные и следственные мероприятия для выявления сообщников террористом и участников «спящих ячеек».

Ранее глава республики также рассказал, что в результате терактов в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции. Кроме того, среди жертв нападавших есть несколько гражданских.

«Первыми на пути нелюдей встали дагестанские полицейские — ценой своей жизни», — сказал чиновник.

Меликов выразил уверенность, что цель террористов была в том, чтобы подорвать единстве разных народов России.

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте