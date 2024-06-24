Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась в Махачкале и Деобенте

Глава РД Меликов: шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, полицейские ликвидировали шестерых бандитов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале .

По словам Меликова, в республике и дальше будут проводиться оперативно-розыскные и следственные мероприятия для выявления сообщников террористом и участников «спящих ячеек».

Ранее глава республики также рассказал, что в результате терактов в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции. Кроме того, среди жертв нападавших есть несколько гражданских.

«Первыми на пути нелюдей встали дагестанские полицейские — ценой своей жизни», — сказал чиновник.

Меликов выразил уверенность, что цель террористов была в том, чтобы подорвать единстве разных народов России.