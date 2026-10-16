Полумертвого верблюда нашли в канаве в Ленобласти

Жители деревни Мельница, что под Тосно Ленинградской области, обнаружили в канаве измученного верблюда. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Животное оказалось в тяжелом состоянии. Верблюд отчаянно кричал от боли.

Очевидцы вызвали ветеринара и обратились за помощью в МЧС. Но приехал владелец животного — местный фермер, и забрал верблюда.

«По словам свидетелей, мужчина попросту прицепил верблюда к трактору и увез в неизвестном направлении», — уточнили авторы публикации.

Местных жителей тревожит дальнейшая судьба больного верблюда.

Ранее во Владимирской области встретили на дороге верблюдицу, вышедшую из лесного массива в Судогодском районе. Выложенные в соцсетях фото подписали с юмором: шанс на то, что в области на дорогу из леса выйдет верблюдица ничтожно мал, но никогда не равен нулю.