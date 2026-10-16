360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Полумертвого верблюда нашли в канаве в Ленобласти

    Фото: РИА «Новости»

    Жители деревни Мельница, что под Тосно Ленинградской области, обнаружили в канаве измученного верблюда. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

    Животное оказалось в тяжелом состоянии. Верблюд отчаянно кричал от боли.

    Очевидцы вызвали ветеринара и обратились за помощью в МЧС. Но приехал владелец животного — местный фермер, и забрал верблюда.

    «По словам свидетелей, мужчина попросту прицепил верблюда к трактору и увез в неизвестном направлении», — уточнили авторы публикации.

    Местных жителей тревожит дальнейшая судьба больного верблюда.

    Ранее во Владимирской области встретили на дороге верблюдицу, вышедшую из лесного массива в Судогодском районе. Выложенные в соцсетях фото подписали с юмором: шанс на то, что в области на дорогу из леса выйдет верблюдица ничтожно мал, но никогда не равен нулю.

    Читайте также

    В Приморье продолжились поиски медведицы, напавшей на рыбака

    Под Новосибирском отстрелили нападавшего на скот медведя весом около 500 кг

    Мужчина погиб в вольере с тиграми в Британии

    В Приморье продолжились поиски медведицы, напавшей на рыбака

    Под Новосибирском отстрелили нападавшего на скот медведя весом около 500 кг

    Мужчина погиб в вольере с тиграми в Британии