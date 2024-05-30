Второй вертолет подняли на тушение пожара на складе в Москве

Источник 360.ru: пожар на складе в Москве тушат вертолеты Ми-26 и Ка-32

Огонь на складе в Москве продолжил распространяться. К тушению привлекли второй вертолет. В небо подняли Ми-26, сообщил источник 360.ru.

По информации МЧС России, за 15 вылетов Ка-32 сбросил 75 тонн воды. В работе на месте происшествия задействовали 120 человек и 40 единиц техники.

Пожар произошел утром 30 мая. Загорелось производственно-складское помещение на улице Мартеновской, 38. Источник сообщил, что на тушение подняли Ми-26 — тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Ранее на пожаре уже работал Ка-32 Московского авиационного центра .

Здание, по словам источника, поделено на два отсека. В одном из них произошло обрушение, огонь охватил с первого по третий этажи. Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Движение по улице Мартеновской перекрыли в обе стороны. Экипажи ДПС обеспечили проезд спецтехники к месту возгорания.