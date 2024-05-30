Площадь пожара на складе в Москве увеличилась вдвое

Источник 360.ru: площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4000 кв. м

Пожар произошел утром 30 мая в здании по улице Мартеновской. Склад, по информации источника, разделен на два отсека, в одном из них огонь охватил с первого по третий этажи. В той части здания, где возгораний не зафиксировали, хранились паллеты с деревянным брусом.

Стены деформировались, послышались хлопки. Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Огонь распространился, крыша и стены рушатся. Спасателей отвели на безопасное расстояние, подключили четыре ствола, в том числе два лафетных с большим расходом воды. В тушении задействовали авиацию — вертолет сделал 16 сбросов воды. По словам источника, пока в одном месте интенсивность снижалась, в другом огонь принимал открытую форму.

МЧС Москвы сообщало, что е приезду спасателей площадь пожара составляла 2000 квадратных метров. Проезд перекрыли на участке от улицы Полимерной до Перовской.