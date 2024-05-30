Крупный пожар на складе в Москве сняли на видео

МЧС Москвы: вертолет Ка-32 ликвидирует пожар на улице Мартеновской

К тушению пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы привлекли авиацию. Спасатели задействовали вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в здании по улице Мартеновской, 38. В тушении задействовали 120 человек, 40 единиц техники и вертолет Ка-32.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщило ведомство.

Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров, сообщило МЧС Москвы. Движение по улице Мартеновской в обе стороны перекрыли.

Смертельный пожар случился в Абзелиловском районе Башкирии. Практически дотла сгорел бревенчатый дом в селе Аскарово, открытый огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Спасатели обнаружили тела матери и дочери.

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