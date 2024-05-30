Крупный пожар на складе в Москве сняли на видео
МЧС Москвы: вертолет Ка-32 ликвидирует пожар на улице Мартеновской
К тушению пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы привлекли авиацию. Спасатели задействовали вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в здании по улице Мартеновской, 38. В тушении задействовали 120 человек, 40 единиц техники и вертолет Ка-32.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщило ведомство.
Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров, сообщило МЧС Москвы. Движение по улице Мартеновской в обе стороны перекрыли.
Смертельный пожар случился в Абзелиловском районе Башкирии. Практически дотла сгорел бревенчатый дом в селе Аскарово, открытый огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Спасатели обнаружили тела матери и дочери.