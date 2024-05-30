Движение по Мартеновской улице перекрыли из-за пожара

Дептранс Москвы: на Мартеновской улице из-за тушения пожара перекрыли движение

Фото: РИА «Новости»

В Новогиреево на востоке Москвы загорелся склад, на месте работают оперативные службы. Движение по Мартеновской улице временно перекрыли, объявил Дептранс Москвы.

«В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — заявила пресс-служба.

Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Дептранс сообщил, что информацию о пострадавших уточнят позднее.

Проезд ограничили от улицы Полимерной до Перовской, уточнила Госавтоинспекция Москвы. Несколько экипажей ДПС дежурят на месте и обеспечивают проезд спецтехники.

Загорелось производственно-складское помещение по Мартеновской улице, 38. В тушении задействовали 40 единиц техники, 120 специалистов и вертолет Ка-32. Пожар сняли на видео.

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