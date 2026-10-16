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    Велосипедист-извращенец преследует девушек в Омске и хватает их между ног

    Полиция ищет извращенца-велосипедиста, который преследует девушек в Омске

    В Омске мужчина ездит по улицам и хватает женщин за интимные места. Об этом корреспонденту 360.ru рассказала пострадавшая Дарья.

    В первый раз девушка столкнулась с домогательствами неизвестного днем 20 августа.

    «Ко мне со спины подъехал неизвестный на красном велосипеде. Лицо было закрыто. Он схватил меня за заднюю часть гениталий. Я ничего не смогла сделать, только закричала», — поделилась Дарья.

    Второй раз велосипедист пристал к девушке 14 октября. На этот раз она успела снять на телефон уезжающего мужчину, догнала и ударила его по спине.

    Дарья опубликовала свою историю в интернете, в комментариях многие омички рассказали, что тоже пострадали от извращенца. Среди жертв есть несовершеннолетние.

    «По информации, размещенной в социальных сетях, сотрудниками полиции будет проведена проверка», — ответили в МВД на запрос редакции.

    Ранее в Санкт-Петербурге мужчина на моноколесе шлепал женщин по ягодицам.

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