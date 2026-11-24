Школьник скончался во время проведения учебных сборов в поселке Марковском Пермского края. Об этом сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов .

Подросток находился в комнате отдыха и потерял сознание по неизвестной причине. Ему оказали помощь, но спасти парня не удалось. Приехавшая бригада скорой констатировала смерть 16-летнего школьника.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. На месте работают правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — написал Агафонов.

Также в округе начала работать комиссия под руководством краевого Министерства образования. В ситуации разбираются профильные специалисты.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку. Чтобы установить причину смерти подростка, назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

Проверку по факту смерти 16-летнего подростка также организовала Чайковская городская прокуратура.