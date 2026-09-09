Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

Ученик одной из школ в Городце Нижегородской области скончался на уроке физкультуры. Об этом рассказал министр образования региона Михаил Пучков .

По предварительным данным, мальчик почувствовал себя плохо во время разминки и легкого бега и потерял сознание.

Школьная медицинская сестра оказала ребенку первую помощь, замдиректора вызвал скорую. Бригада приехала через семь минут после звонка. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти ученика не удалось.

Как подчеркнул министр образования региона, о причинах произошедшего говорить пока рано. Однако чиновник пообещал, что специалисты разберутся в ситуации.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким мальчика. Это невосполнимая утрата. В тяжелейший час мы скорбим вместе с вами», — отметил Пучков.

В марте во Владивостоке подросток умер во время урока.