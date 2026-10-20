В Тарко-Сале при пожаре в деревянном доме погибли два человека

В Тарко-Сале в ночь на 20 октября в пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом Ura.ru сообщило ЕДДС Пуровского района.

Горел деревянный двухэтажный дом по адресу ул. Труда, 11А. Огонь вспыхнул в час ночи. «Локализация огня в 01:19, ликвидация открытого горения в 01:31, ликвидация последствий пожара в 03:22 на площади 6 кв.м», — говорится в сообщении ЕДДС.

По данным МЧС Ямала, повреждена комната в одной из квартир, закопчен коридор. Одного человека спасли. Силовики проводят проверку по факту трагедии.

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников сообщил, что деревянный дом не сгорел, жильцы вернутся в него.

«На место оперативно прибыли пожарные и все экстренные службы. Два человека эвакуировали и доставили в реанимацию. Пожар быстро ликвидировали. Сам дом удалось спасти. Часть жильцов разместились у родственников, другие вернулись в свои квартиры. Эвакуированные из пострадавшей квартиры, к сожалению, скончались в реанимации», — написал мэр.