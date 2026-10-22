Новосибирец избил жену на глазах ребенка

В Новосибирске задержали мужчину по подозрению в избиении жены

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в избиении супруги в присутствии малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Во время патрулирования Кировского района росгвардейцы получили сигнал о семейном конфликте в доме на улице Зорге.

Прибыв на место, они выяснили, что женщина вместе с ребенком смогла укрыться у соседей.

Мужчина вел себя агрессивно и угрожал жильцам дома. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Прибывшие медики оказали необходимую помощь женщине и ребенку.

Пострадавшая рассказала телеканалу «360», что супруг в момент нападения был пьян. Мужчина внезапно стал агрессивным, а когда она попыталась убежать, догнал ее у лифта. В подъезде Ксения кричала, чтобы привлечь внимание соседей.

«Просто что-то у него замкнуло в голове, какая-то агрессия появилась», — отметила жена мужчины.

Обследование выявило у женщины травмы лица, рук, ног и ребер. У ребенка диагностировали множественные ушибы головы.

Ранее росгвардейцы в Воскресенске задержали 42-летнего местного жителя, который угрожал ножом посетителям больницы. Туда мужчину доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.