360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Новосибирец избил жену на глазах ребенка

    В Новосибирске задержали мужчину по подозрению в избиении жены

    Фото: РИА «Новости»

    В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в избиении супруги в присутствии малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

    Во время патрулирования Кировского района росгвардейцы получили сигнал о семейном конфликте в доме на улице Зорге.

    Прибыв на место, они выяснили, что женщина вместе с ребенком смогла укрыться у соседей.

    Мужчина вел себя агрессивно и угрожал жильцам дома. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Прибывшие медики оказали необходимую помощь женщине и ребенку.

    Пострадавшая рассказала телеканалу «360», что супруг в момент нападения был пьян. Мужчина внезапно стал агрессивным, а когда она попыталась убежать, догнал ее у лифта. В подъезде Ксения кричала, чтобы привлечь внимание соседей.

    «Просто что-то у него замкнуло в голове, какая-то агрессия появилась», — отметила жена мужчины.

    Обследование выявило у женщины травмы лица, рук, ног и ребер. У ребенка диагностировали множественные ушибы головы.

    Ранее росгвардейцы в Воскресенске задержали 42-летнего местного жителя, который угрожал ножом посетителям больницы. Туда мужчину доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Читайте также

    Вывесившего годовалую девочку за перила балкона мужчину задержали в Архангельске

    Пьяный мужчина в Красноярске напал на девятилетнюю девочку

    Машина въехала в толпу болельщиков в США, погибли мужчина и 6-летний ребенок

    Вывесившего годовалую девочку за перила балкона мужчину задержали в Архангельске

    Пьяный мужчина в Красноярске напал на девятилетнюю девочку

    Машина въехала в толпу болельщиков в США, погибли мужчина и 6-летний ребенок