Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

В Пермском крае у поселка Челва произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Один человек погиб, еще 20 пострадали, сообщили РИА «Новости» в краевом Минздраве.

По предварительным данным Госавтоинспекции, у Peugeot лопнуло колесо. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. От удара автобус съехал в кювет, а водитель легковушки погиб.

По информации краевой прокуратуры, в салоне автобуса находились 44 человека. Одиннадцать пострадавших пассажиров увезли в больницы. Еще девять человек, среди них один ребенок, отказались от госпитализации. На месте работают инспекторы, пострадавшим оказывают помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге перевернулся экскурсионный автобус с 43 пассажирами, большинство из которых подростки. В результате серьезных травм никто не получил, медики осмотрели всех.