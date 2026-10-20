Скончался бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин

Экс-нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

«На 61-м году жизни скоропостижно скончался старший тренер команды „СКА-Хабаровск-М“, в прошлом — известный дальневосточный футболист Олег Сергеевич Гарин», — указали в некрологе.

В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Как сообщил источник ТАСС, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Спортсмен умер, вероятно, из-за сердечного приступа. По словам собеседника агентства, происшествие точно не связано с криминалом и не является несчастным случаем.

Во время своей карьеры Гарин играл за владивостокский «Луч», находкинский «Океан», элистинский «Уралан», а также за московский и нижегородский «Локомотив».