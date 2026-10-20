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    Скончался бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин

    Академия ФК "СКА-Хабаровск" | "СКА-Хабаровск-2"
    Фото: Академия ФК "СКА-Хабаровск" | "СКА-Хабаровск-2"

    Экс-нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

    «На 61-м году жизни скоропостижно скончался старший тренер команды „СКА-Хабаровск-М“, в прошлом — известный дальневосточный футболист Олег Сергеевич Гарин», — указали в некрологе.

    В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

    Как сообщил источник ТАСС, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Спортсмен умер, вероятно, из-за сердечного приступа. По словам собеседника агентства, происшествие точно не связано с криминалом и не является несчастным случаем.

    Во время своей карьеры Гарин играл за владивостокский «Луч», находкинский «Океан», элистинский «Уралан», а также за московский и нижегородский «Локомотив».

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