30 октября 2026 05:00 Китай отменяет Мбаппе из-за Мао Цзэдуна. Сколько денег потеряет футболист и почему извинения не помогли Фото: РИА «Новости» Спорт

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Китайские компании разорвали рекламные контракты с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе после его высказывания о меме с Мао Цзэдуном. Футболист столкнулся с ограничениями в китайских соцсетях, а государственное телевидение приостановило трансляции чемпионата Испании. Мбаппе, «Реал» и руководство Ла Лиги принесли извинения. Как развивался конфликт и какие последствия он имел, — в материале 360.ru.

Что Мбаппе сказал о Мао Цзэдуне Поводом для скандала стало интервью Килиана Мбаппе для программы The Bridge. Футболиста спросили, какой мем с его участием кажется ему самым смешным. Нападающий вспомнил изображение, на котором его лицо наложили на фотографию человека, которого он назвал «китайским диктатором».

Кажется, это китайский диктатор. Я часто использую его, когда играю с друзьями по сети. Килиан Мбаппе

Имя политика футболист не назвал. На изображении, о котором он говорил, был Мао Цзэдун — основатель Китайской Народной Республики, руководивший страной с 1949 года до своей смерти в 1976-м. Мемы, изображающие Мбаппе в образе диктаторов, ранее распространялись среди футбольных болельщиков. В китайской социальной сети Weibo обсуждение высказывания набрало 430 миллионов просмотров. Пользователи призвали бойкотировать футболиста и убрать его изображения из рекламных кампаний. На ситуацию отреагировал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества. Го Цзякунь официальный представитель МИД КНР

Какие рекламные контракты потерял Мбаппе Три китайские компании объявили о прекращении сотрудничества с Мбаппе. Речь идет о производителе напитков Dongpeng, молочной компании Mengniu и производителе сыров Milkground. «Наша компания решительно выступает против любого поведения, оскорбляющего национальные чувства, и придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобным действиям. Мы незамедлительно прекращаем любое сотрудничество с Килианом Мбаппе», — заявили в Dongpeng. Мбаппе рекламировал принадлежащий Dongpeng бренд электролитных напитков Bushuile. В апреле 2026 года компания представила его в качестве рекламного лица. Футболист также снимался в рекламе Mengniu вместе с аргентинским нападающим Лионелем Месси. По оценке тайваньской газеты United Daily News, рекламные соглашения в Китае могли приносить футболисту от 6 до 10 миллионов долларов ежегодно. Общие коммерческие доходы Мбаппе за 2026 год Forbes оценивал в 30 миллионов долларов.

Фото: РИА «Новости»

Международные бренды Dior, On и Hublot удалили публикации с футболистом из своих аккаунтов в китайской социальной сети Weibo. При этом швейцарский производитель спортивной одежды On сохранил сотрудничество с Мбаппе.

На торгах 27 октября акции On снижались на 6%. К 16:30 по московскому времени падение сократилось, а на открытии торгов в Нью-Йорке составляло около 3,5%. Что произошло с аккаунтами Мбаппе и его изображением в видеоиграх В китайских социальных сетях Weibo и Xiaohongshu, известной также как RedNote, ограничили возможность подписки на аккаунты Мбаппе. Xiaohongshu также начала проверять и удалять рекламные материалы с участием футболиста. Представители платформы уточнили, что коммерческое сотрудничество с ним завершилось 31 декабря 2024 года. Ограничения затронули и индустрию видеоигр. Китайские издатели футбольных симуляторов FC Online и местных версий PES приняли решение удалить игровой контент, связанный с Мбаппе, включая карточки, цифровые модели и рекламные материалы. Разработчики FC Online сообщили о подготовке обновления, которое должно исключить футболиста из игры. «Спорт выходит за рамки национальных границ, но взаимное уважение обязано присутствовать всегда», — приводит официальный комментарий издателя PES Footmercato.

Фото: РИА «Новости»

Китайский футбольный портал Dongqiudi заменил имя Мбаппе в рейтинге «Золотого мяча» 2026 года фразой «Такой человек не найден». Француз занял второе место, уступив Гарри Кейну. Третьим стал Ламин Ямаль. По информации испанского издания AS, китайское государственное телевидение CCTV приостановило трансляции матчей Ла Лиги и убрало рекламные материалы с участием Мбаппе. Основной цифровой партнер Ла Лиги в Китае, платформа China Mobile Migu, не объявлял о прекращении сотрудничества. В августе 2026 года стороны заключили четырехлетний контракт до конца сезона 2029/2030. Соглашение охватывает все 380 матчей чемпионата за сезон, а также обзоры и короткие видеоролики. Испанское деловое издание Palco23 оценивало его стоимость в 130 миллионов евро ежегодно. Как Мбаппе, «Реал» и Ла Лига отреагировали на бойкот После начала скандала Мбаппе опубликовал извинения на французском, английском и китайском языках.

Мой комментарий был необдуманным, и сейчас я понимаю, что он ранил многих людей в Китае и в китайских общинах по всему миру. Я приношу свои извинения всем, кого задели мои слова. У меня абсолютно не было такого намерения. Килиан Мбаппе

Мбаппе также подчеркнул, что уважает китайский народ и его историю. Ла Лига обратилась к китайским болельщикам, подчеркнув, что слова Мбаппе не отражают ее позицию. «В рамках нашей институциональной ответственности мы приносим извинения от имени Ла Лиги и всех входящих в нее клубов», — говорится в заявлении. Извинения принес и мадридский «Реал». «Приносим свои извинения китайскому народу за негативные эмоции, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб испытывает глубокое уважение к Китаю, его истории, культуре и гражданам», — говорится в обращении «Реала». В МИД КНР приняли к сведению извинения футболиста. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь не уточнил, приведет ли это к смягчению бойкота со стороны китайских компаний и организаций.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о карьере Килиана Мбаппе Килиану Мбаппе 27 лет. Профессиональную карьеру начал в «Монако», за основную команду которого дебютировал в 2015 году. В августе 2017 года нападающий перешел в ПСЖ на правах аренды. Летом 2018 года парижский клуб выкупил его за 180 миллионов евро. В составе ПСЖ Мбаппе шесть раз становился чемпионом Франции и четырежды выигрывал Кубок страны. В июне 2024 года футболист покинул ПСЖ в статусе свободного агента и подписал контракт с мадридским «Реалом» до 2029 года. В составе испанского клуба он выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок в 2024 году. Со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году на турнире в России. На чемпионате мира 2022 года в Катаре французская команда заняла второе место.