При сходе поезда с путей в Пакистане погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 41 пострадал при сходе пассажирского поезда с путей в центральной части Пакистана. Об этом сообщила центральная местная газета Dawn .

Поезд «Рехман Баба Экспресс» следовал в Пешавар, авария произошла 13 октября недалеко от железнодорожной станции Шер Шах в районе города Мултан.

Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, 38 направили в стационар. Среди них не менее 13 несовершеннолетних.

Министр железных дорог Ханиф Аббаси рассказал, что началось расследование происшествия.

Ранее на юге Англии пассажирский поезд сошел с рельсов. Несколько вагонов перевернулись на бок.