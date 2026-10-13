При сходе поезда с путей в Пакистане погибли четыре человека
Четыре человека погибли и 41 пострадал при сходе пассажирского поезда с путей в центральной части Пакистана. Об этом сообщила центральная местная газета Dawn.
Поезд «Рехман Баба Экспресс» следовал в Пешавар, авария произошла 13 октября недалеко от железнодорожной станции Шер Шах в районе города Мултан.
Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, 38 направили в стационар. Среди них не менее 13 несовершеннолетних.
Министр железных дорог Ханиф Аббаси рассказал, что началось расследование происшествия.
Ранее на юге Англии пассажирский поезд сошел с рельсов. Несколько вагонов перевернулись на бок.
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