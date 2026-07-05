В открывшемся из-за жары речном канале в Париже умер мужчина

На востоке Парижа утонул неизвестный мужчина. Купание в канале Сен-Мартен, где нашли тело, разрешили на фоне аномальной жары. Об этом сообщил BFM .

Парижская пожарная служба и речная бригада выехали к набережной Вельми утром 4 июля. В канале Сен-Мартен плавало безжизненное тело мужчины возрастом около 25-35 лет. Его доставили в Парижский судебно-медицинский институт.

Причина смерти неизвестна, как и личность покойного. Полицейский участок 10-го округа начал проверку.

До недавних пор купание в канале Сен-Мартен было запрещено. Его открыли на фоне аномальной жары в Париже. В конце июня в нем погиб еще один человек.

Жаркая погода унесла жизни около тысячи парижан. Городские морги переполнены, похоронные бюро сообщило о нехватке мест в специализированных учреждениях.