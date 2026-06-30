Эйфелева башня из-за жары увеличилась на 10 см

Из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась на 10 сантиметров, ее вершина изменила наклон. Об этом инженер, архитектор и историк Бертран Лемойн сообщил RTL .

Кованое железо, из которого создана Эйфелева башня, расширяется под воздействием тепла и сжимается при понижении температуры. Лемойн заверил, что этого не видно невооруженным взглядом.

«Когда температура колеблется от -10 до +40 градусов, Эйфелева башня увеличивается примерно на 10 сантиметров. Это составляет два сантиметра на каждые 10 градусов», — сказал он.

Вращение Солнца в течение дня тоже влияет на достопримечательность. Сначала нагревается восточная сторона, затем южная и вслед за ней западная. Они поочередно расширяются, образуя кривизну на вершине.

Рекордная жара накрыла Францию во второй половине июня. Несколько десятков человек погибли.