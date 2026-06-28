Во Франции около тысячи человек умерли от аномальной жары

В период с 24 по 28 июня национальное агентство по здравоохранению Франции зарегистрировало на одну тысячу смертей больше, чем за предыдущие периоды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Больше всего смертей, около 40% приходится на столицу и ее окрестности. Жертвами погодной аномалии чаще становятся пожилые люди старше 65 лет.

В агентстве подчеркнули, что данные предварительные, их будут уточнять.

Ранее в Париже на фоне экстремальной жары переполнились морги. Экстренные службы вынуждены вывозить тела умерших в другие регионы страны. Очереди в крематориях растянулись более чем на две недели.