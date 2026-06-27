Морги переполнены, тела увозят из города: аномальный кошмар накрыл Францию

Число смертей из-за экстремальной жары резко выросло в Париже. Это привело к критической перегрузке городских моргов и крематориев, сообщил телеканал BFM TV .

За прошедшие сутки парижская служба скорой помощи SAMU зафиксировала 109 смертей на улицах города и в жилых домах. Этот показатель превышает норму в четыре раза.

В статистику вошли только случаи гибели людей вне больниц. Аналитики полагают, что реальный уровень смертности в Париже намного выше.

За те же сутки операторы обработали около 3400 экстренных вызовов. За 24 часа врачи констатировали 79 внезапных смертей, еще у 30 человек остановилось сердце, спасти их также не удалось. Эти данные касаются только Парижа и не учитывают ситуацию в прилегающих департаментах.

Всплеск смертности спровоцировал коллапс в системе моргов. Руководитель одного из парижских похоронных бюро Фабьен Уг рассказал, что в специализированных учреждениях города просто не осталось мест.

Из-за этого экстренные службы вынуждены вывозить тела из столичного региона в другие провинции Франции. Очереди в крематориях растянулись более чем на две недели — ближайшие процедуры назначаются лишь на 16–17 июля.

Зной накрыл и другие страны Европы. В Испании за прошедшую неделю от жары умерли 327 человек, в Нидерландах отменили ряд общественных мероприятий, в Швейцарии пришлось отключить атомную электростанцию.