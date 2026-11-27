В Новороссийске организовали проверку после хлопка газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.

«В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП случилось днем 27 ноября в доме по улице Парковая — произошел хлопок газа, а потом началось возгорание. В итоге пострадал 45-летний мужчина, его отправили в больницу.

Источник 360.ru отметил, что очевидцы в районе ЧП слышали характерный звук.

Ранее взрыв газа в пятиэтажном доме случился в Кулундинском районе Алтайского края. После происшествия на территории ввели режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура взяла под контроль устранение последствий взрыва.